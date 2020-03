12 Marzo 2020 18:32

Coronavirus, i dati della Protezione Civile aggiornati ad oggi Regione per Regione

E’ salito a 33 casi accertati il bilancio dei positivi al nuovo Coronavirus in Calabria, su 483 tamponi effettuati, in base all’ultimo dato fornito ufficialmente pochi minuti fa dalla protezione civile. In Sicilia i positivi sono 115, e oggi sono morte le prime due persone nell’isola. Di seguito tutti i dati e la tabella con i dettagli Regione per Regione

Totale positivi e attuali per Regione:

Lombardia: 8.725 contagiati totali (attualmente ammalati 6.896)

Emilia Romagna: 1.947 (1.758)

Veneto: 1.384 (1.297)

Marche: 592 (570)

Piemonte: 580 (554)

Toscana: 364 (352)

Liguria: 274 (243)

Lazio: 200 (172)

Campania: 179 (174)

Friuli Venezia Giulia : 167 (148)

Sicilia: 115 (111)

(111) P.A. Trento: 107 (102)

P.A. Bolzano: 104 (103)

Puglia: 104 (98)

Abruzzo: 84 (78)

Umbria: 64 (62)

Sardegna: 39 (39)

Calabria: 33 (32)

(32) Valle d’Aosta: 27 (26)

Molise: 16 (16)

Basilicata: 8 (8)

Valuta questo articolo