Coronavirus: Cuppi (Pd), ‘ai comuni risorse fondamentali per emergenza’

28 Marzo 2020 21:48

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Nei Comuni in questi giorni sono tantissime le richieste di sostegno che riceviamo. Chi ha a che fare sul territorio con le persone, lo sa bene. Con fatica, anche grazie ad azioni di solidarietà, abbiamo sostenuto coloro che sono in grave difficoltà economica”. Lo sottolinea la presidente del Pd Valentina Cuppi.

“Ora il Governo ha stanziato 400 milioni di euro perché nessuno sia lasciato solo. Insieme ai 4,3 miliardi di euro dell’anticipazione del fondo di solidarietà, sono tasselli fondamentali per affrontare questa emergenza. Ci sono altri passi da compiere, ma da domani, in ogni Comune, potremo assicurare aiuto a chi ne ha bisogno. Ridere di questi sostegni significa ridere in faccia a chi non si può permettere di sfamare la propria famiglia”.

