Coronavirus, Cucinotta: “la gente minchiona resterà sempre minchiona, non so quante auto a Messina sono arrivate dal Nord”

23 Marzo 2020 22:35

“La gente minchiona resterà sempre minchiona”: così Maria Grazia Cucinotta sui cittadini che hanno preso il traghetto per Messina da Villa San Giovanni

Maria Grazia Cucinotta ha usato parole forti contro la gente che si è messa in viaggio dal Nord per raggiungere la Sicilia. “Consiglio a tutti vivamente di stare a casa. Oggi mi ha chiamato mia sorella da Messina e mi ha detto che sono sbarcate non so quante automobili provenienti dal nord: vedo che la gente minchiona resterà sempre minchiona. Almeno restassero tappati dentro le loro case, il problema grosso è che questi vanno in giro”: cosi’ durante la trasmissione Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la siciliana Cucinotta.

