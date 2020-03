Coronavirus a Crotone: il prefetto convoca una riunione in videoconferenza con i sindaci, le forze dell’ordine e il direttore sanitario dell’Asp

26 Marzo 2020 11:22

Coronavirus: si è tenuta una riunione in videoconferenza, organizzata dalla Prefettura di Crotone, alla quale hanno preso parte i sindaci e commissari della Provincia, i vertici delle Forze dell’Ordine ed il Direttore sanitario dell’ASP

Nel tardo pomeriggio di ieri si è tenuta una riunione in videoconferenza, organizzata dalla Prefettura di Crotone, alla quale hanno preso parte i sindaci e commissari straordinari della Provincia, i vertici delle Forze dell’Ordine ed il Direttore sanitario dell’ASP per affrontare talune problematiche segnalate dagli amministratori in relazione all’emergenza epidemiologica in atto. Nel corso della riunione è stato effettuato un puntuale aggiornamento sulla condizione emergenziale in atto nonché un approfondimento delle disposizioni normative che disciplinano i comportamenti che i cittadini devono tenere al fine di limitare la diffusione del virus. Molti i temi affrontati, fra cui le ultime disposizioni in merito alle attività produttive che, sulla base della vigente normativa, possono continuare a esercitare la propria attività. Il Prefetto ha dato conto dell’incessante attività delle Forze dell’Ordine impegnate nei controlli sul rispetto delle misure di contenimento della pandemia, ma anche, contestualmente, delle dinamiche economiche legate all’erogazione dei servizi essenziali sia nel Capoluogo che nei comuni più piccoli dell’entroterra. Il Prefetto ha ribadito, infine, l’impegno della Prefettura e delle Forze dell’Ordine a continuare a supportare gli Enti locali per garantire soluzioni omogenee alle problematiche che si pongono sul territorio. Lo stesso Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale ha manifestato la sua disponibilità a mantenere un dialogo costante con le amministrazioni, fornendo puntuali risposte ai quesiti che sono stati posti.

