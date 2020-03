12 Marzo 2020 11:08

Emergenza Coronavirus: scattano le misure anti-coronavirus alla Prefettura di Crotone, ecco tutte le norme

Si avvisano gli utenti che, in ragione dell’emergenza “COVID-19” e fino a nuove indicazioni, lo Sportello Unico per l’Immigrazione (S.U.I.), su disposizione del Ministero dell’Interno, rimarrà chiuso, mentre gli uffici della Prefettura di Crotone resteranno aperti al pubblico esclusivamente il martedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00. La ricezione del pubblico verrà effettuata unicamente presso lo sportello presente nell’atrio e soltanto per il deposito di documenti o il ritiro di provvedimenti. Nei giorni diversi dal martedì la eventuale documentazione da consegnare alla Prefettura potrà essere inviata tramite p.e.c. o servizio postale.

Eventuali informazioni sulle pratiche potranno essere richieste:

-telefonicamente al n. 0962-6636111

-via e-mail all’indirizzo prefettura.crotone@interno.it

-via p.e.c. all’indirizzo protocollo.prefkr@pec.interno.it

