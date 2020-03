15 Marzo 2020 16:55

Coronavirus: lunedì vasta attività di disinfezione a Crosia, interessate tutte le aree del territorio comunale

Igiene urbana, attività di disinfezione su tutto il territorio urbano ed extraurbano di Crosia Mirto. Dal prossimo Lunedì 16 Marzo 2020, a partire dalle ore 20.00, uomini e mezzi di una azienda specializzata nella igienizzazione di ambienti interni ed esterni, saranno impegnati nelle operazioni di sanificazione. È quanto fa sapere il Sindaco di Crosia, Antonio Russo, che in capo al Centro operativo comunale di Protezione civile, in questi giorni sta coordinando tutte le attività preventive e di vigilanza sull’attuazione delle prescrizioni previste dal DCPM “Io resto a casa”. “Lunedì mattina – spiega il Sindaco – avvieremo una capillare azione di disinfezione su tutto il territorio comunale: strada per strada, quartiere per quartiere. Dal centro storico per finire al centro urbano di Mirto passando per tutte le contrade. Questo intervento determina una grande azione di contrasto nei confronti di batteri presenti sia nell’aria che sulle superfici che a contatto con il prodotto erogato vengono eliminati. Rimaniamo attenti – conclude – su ogni cosa”. Le operazioni di disinfezione, ricordiamo, inizieranno Lunedì 16 Marzo a partire dalle Ore 20.00 nel centro storico di Crosia. A seguire saranno interessate le zone di Sorrenti, Quadricelli, Decanato Soprano, Decanato Sottano, Pantano, Mirto, Verdesca, Castello e Fiumarella. Saranno utilizzati principi attivi a base di sali ammonici quaternari (non nocivi all’uomo se assunti in quantità minime) che saranno dissolti nell’aria e sulle superfici attraverso atomizzazione. Pertanto, durante le operazione di disinfezione è opportuno che si tengano ben chiuse le finestre e i balconi delle abitazioni e che non si lascino esposti all’esterno indumenti e alimenti; così come non è indicato lasciare gli animali domestici a diretto contatto con l’inalazione dei prodotti sanificanti.

