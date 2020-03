Coronavirus, crollo Borsa Milano: “il governo non sta facendo nulla per sostenere l’economia italiana”

9 Marzo 2020 14:00

Fratelli d’Italia, il capogruppo Lollobrigida alza la voce: “il governo ora ci ascolti”

“Purtroppo in queste ore si sta concretizzando il tracollo delle Borse che temevamo. Avevamo chiesto al Governo di sospendere le contrattazioni o almeno vietare le vendite allo scoperto. Non è stato fatto e nulla ad oggi è previsto per sostenere la nostra economia. L’Italia non ha tempo da perdere: il governo ascolti le proposte di Fratelli d’Italia”. Lo ha affermato nel corso del tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. A metà giornata infatti Piazza Affari resta sui minimi della terribile seduta di avvio settimana: l’indice Ftse Mib cede il 10% a 18.685 punti, con i titoli di Stato italiani sotto pressione (spread con la Germania a quota 217 e rendimento del Btp decennale che sale di oltre 20 punti base).

