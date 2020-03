Coronavirus: Crimi, ‘guerra contro nemico invisibile richiede misure straordinarie’

22 Marzo 2020 00:25

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Una guerra contro un nemico invisibile richiede misure straordinarie. Chiudiamo 15 giorni le attività non essenziali, per tutelare tutti i cittadini. I sacrifici di oggi sono investimenti per la nostra salute. Un altro passo avanti contro il #Coronavirus, uniti ce la faremo”. Lo scrive il capo politico M5S, Vito Crimi, su twitter.

