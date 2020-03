6 Marzo 2020 15:15

Coronavirus, la denuncia dell’ordine dei medici di Cosenza: “ospedali senza mascherine, tute e visiere”. Eugenio Corcioni ha scritto al Ministro della Salute ed al dipartimento Tutela della Salute della Regione

Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Cosenza, Eugenio Corcioni, ha scritto oggi al Ministro della Salute, al dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, al commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza e al commissario straordinario dell’Asp di Cosenza denunciando la carenza di strumenti a fronteggiare l’emergenza Coronavirus. “Nel momento in cui la gravità della situazione si sta manifestando nella sua ampiezza e portata – scrive Corcioni- è con grande preoccupazione che ci troviamo a registrare le continue segnalazioni provenienti da moltissimi nostri iscritti operanti nelle strutture sanitarie della nostra provincia che lamentano la mancata adozione, ad oggi, di tutte quelle concrete e strutturali iniziative e provvedimenti diretti alla mitigazione del rischio contagio e alla salvaguardia della salute tanto dei pazienti che degli operatori sanitari”. “Ci viene segnalato che, – afferma il presidente dell’Ordine dei Medici di Cosenza – ad oggi, nessuna iniziativa organica e strutturale è stata ancora assunta per dotare tutti gli operatori sanitari dei necessari equipaggiamenti di difesa personale dal contagio (mascherine idonee, tute, visiere, ecc.) e nessuna iniziativa è stata assunta per riorganizzare le strutture e l’accesso alle stesse in modo da evitare assembramenti e contatti tra i pazienti in attesa. Tutto ciò è non solo incomprensibile, ma certamente non più sopportabile vista la gravità della situazione e i pericoli ad essa connessi, per cui sollecitiamo il Vostro autorevole intervento (ciascuno per quanto di propria competenza) dando piena disponibilità a collaborare al fine di consentire agli operatori sanitari di svolgere i loro compiti nelle condizioni di maggiore sicurezza possibili e di evitare che le strutture sanitarie diventino luoghi di maggiore diffusione e contagio del virus”.

