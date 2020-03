Coronavirus: corsa al treno per Reggio Calabria da Roma Termini

8 Marzo 2020 12:41

Coronavirus: i treni diretti al sud sono letteralmente presi d’assalto

In una Stazione Termini insolitamente deserta, i treni diretti a sud sono letteralmente presi d’assalto. Se le banchine risultano vuote, quella dove si ferma il treno delle 8.58 diretto a Reggio Calabria e’ gremito di passeggeri. Per lo piu’, persone che nelle ore precedenti, per la paura dello stop ai trasporti, hanno preso un treno da una delle zone rosse decretate dal governo e ora cercano di raggiungere casa. Nel timore che la situazione possa peggiorare nei prossimi giorni, con un ulteriore allargamento della zona rossa, al binario si contano anche diversi studenti fuori sede di Roma, che prima della paralisi totale preferiscono raggiungere le proprie famiglie.

