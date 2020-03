7 Marzo 2020 23:00

Emergenza Coronavirus: i due si sono sentiti male e si sono presentati al pronto soccorso di Trento dove sono risultati positivi

Due anziani, nei giorni scorsi, sono “evasi” dalla zona rossa di Codogno, primo focolaio dell’infezione di coronavirus, per recarsi in Trentino in vacanza. Marito e moglie, dopo essersi sentiti male, si sono recati al pronto soccorso dell’ospedale Trento dove, sottoposti al test, sono risultati positivi al Covid-19. Ora i coniugi rischiano una denuncia per essersi allontanati dalla zona rossa.

Valuta questo articolo