31 Marzo 2020 20:17

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Questa sera andrà in onda sulla tv tedesca ‘Ard’ una mia intervista. Nel corso di questo intervento ho lanciato un messaggio ai cittadini tedeschi e ho formulato alcune considerazioni per affrontare in modo più efficace questa emergenza europea. Ve la riproporrò qui su Facebook alle 20.45”. Lo annuncia su Facebook il premier Giuseppe Conte.

Valuta questo articolo