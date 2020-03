Coronavirus: Conte, ‘stanziati 7,5 mld per famiglie e imprese’

5 Marzo 2020 16:40

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo stanziato 7,5 mld a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando questa emergenza che, come abbiamo dichiarato, non è solo sanitaria ma anche economica”. Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi al seguito del Cdm.

