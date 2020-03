Coronavirus, Conte: “stanziati 7.5 miliardi per l’emergenza”

5 Marzo 2020 17:06

Coronavirus, il governo italiano stanzia 7.5 miliardi di euro per l’emergenza. Conte su chiusura scuole: “per ora stop fino al 15 marzo. Poi vedremo”

“Abbiamo stanziato 7.5 miliardi per l’emergenza – lo afferma il premier Giuseppe Conte – . Ci sarà un passaggio parlamentare, si tratta di uno scostamento rispetto agli obiettivi programmatici di finanza pubblica, ma riteniamo di dover assumere in un contesto così emergenziale misure straordinarie e urgenti, siamo consapevoli della responsabilità che incombe su di noi”. E’ quanto riferito dal premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri in merito al pericolo coronavirus, insieme con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Una considerazione anche sulla decisione di chiudere le scuole in tutta Italia: “non è stata una scelta facile. Quando dico che ci basiamo su informazioni tecnico scientifiche, non dico che facciamo alla lettera quello che ci dicono i tecnici. Noi abbiamo una responsabilità politica. Valutiamo a tutto tondo gli aspetti in gioco. Noi seguiamo la massima trasparenza”, ha concluso Conte.

