Emergenza Coronavirus, Conte: “decideremo se prolungare la chiusura delle scuole”

9 Marzo 2020 09:19

Scuole chiuse a causa del Coronavirus, Conte: “una decisione difficile, decideremo se prolungare la misura nei prossimi giorni”

“Chiudere le scuole chiuse non è stata una decisione facile, sappiamo che stiamo chiedendo alle famiglie e ai tanti genitori con figli uno sforzo non trascurabile“, è quanto ha affermato il premier Giuseppe Conte in un’intervista a “Repubblica”. “Abbiamo chiesto un approfondimento al Comitato tecnico-scientifico – prosegue– per avere tutte le informazioni utili e necessarie ad assumerci la responsabilità politica di questa decisione. Nei prossimi giorni avremo un quadro più chiaro sugli effetti delle misure adottate e decideremo se prolungare questa misura, comunicandola per tempo alle famiglie. Il governo – aggiunge- coordina con la massima intensità e concentrazione la macchina organizzativa. Due sono gli obiettivi da raggiungere: contenere la diffusione del virus e potenziare le strutture sanitarie perché possano reggere a questa sfida. Siamo un Paese forte”. “Continuiamo ad agire seguendo la linea della massima precauzione e della proporzionalità delle misure messe in campo rispetto all’evolversi della situazione. Ma la vera differenza ora la devono fare tutti i cittadini. Faccio un appello a tutti gli italiani: dobbiamo fidarci degli scienziati, manteniamo la distanza di un metro, evitiamo baci, abbracci, strette di mano, rispettiamo le altre regole”, conclude.

