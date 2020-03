Coronavirus: Conte, ‘continueremo a raccogliere istanze amministratori locali’

10 Marzo 2020 17:34

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “Continueremo a raccogliere le istanze degli amministratori territoriali, come facciamo con videoconferenza quotidiana, e continueremo a porre a base delle nostre autonome decisioni politiche le valutazioni del comitato tecnico-scientifico”. Così il premier Giuseppe Conte, durante l’incontro con le opposizioni sull’emergenza Coronavirus.

Faremo in modo che le misure tengano sempre conto di tutti i fondamentali interessi in gioco e siano sempre efficaci e adeguate rispetto all’obiettivo prioritario di contenere il contagio e di tutelare la salute dei cittadini.

Valuta questo articolo