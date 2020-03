11 Marzo 2020 21:22

Coronavirus: Conte ha riunito a Palazzo Chigi i capi delle delegazioni dei partiti di governo e si prepara a nuovi importanti annunci

Il Premier Conte ha riunito a Palazzo Chigi i capi delle delegazioni dei partiti di governo e si prepara a nuovi importanti annunci per arginare il Coronavirus. Il capo del Governo scrive su twitter: “questa sera mi collegherò in diretta per darvi alcuni importanti aggiornamenti”.

