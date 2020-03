Coronavirus: Conte a Germania, ‘non è manuale economia, scriviamo pagina Storia’

31 Marzo 2020 19:42

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Io e Merkel abbiamo espresso due visioni diverse durante la nostra discussione” con gli altri leader europei sull’emergenza Covid19. A dirlo, in un’intervista che andrà in onda questa sera, alle 20.15, sul canale tedesco Ard è il premier Giuseppe Conte.

“Ne approfitto e lo dico a tutti i cittadini tedeschi – prosegue il presidente del Consiglio sull’emittente tedesca – noi non stiamo scrivendo una pagina di un manuale di economia. Stiamo scrivendo una pagina di un libro di Storia”.

Valuta questo articolo