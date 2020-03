Coronavirus, salgono a 5 i contagiati in Sardegna: casi legati al convegno di Agraria di Udine

6 Marzo 2020 15:05

Coronavirus: una donna e il compagno, residenti a Nuoro, sono risultati positivi

Tre nuovi casi di coronavirus in Sardegna. Una donna e il compagno, residenti a Nuoro, sono risultati positivi, cosi’ come un infettivologo del Santissima Trinita’ di Cagliari che assiste l’imprenditore cagliaritano- primo caso riscontrato nell’isola- che ha contratto il virus a meta’ febbraio, durante un soggiorno a Rimini. I due casi di Nuoro sarebbero collegati al convegno di agraria a Udine, al quale aveva partecipato il professore universitario residente a Sassari, risultato poi positivo come tre colleghi siciliani: anche la donna ha preso parte all’evento nel capoluogo friulano, contagiando poi il compagno. Diverso il caso del medico che lavora a Cagliari, primo paziente che ha contratto il virus direttamente in Sardegna. Come per gli altri pazienti positivi al primo esame, i tamponi saranno inviati all’Istituto superiore di sanita’ per il contro-esame. Con i tre nuovo casi, salgono dunque a cinque le persone contagiate nell’isola.

