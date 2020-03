19 Marzo 2020 10:10

Coronavirus in Austria: i casi salgono a 1.843, tutto il Tirolo è “zona protetta”

Emergenza Coronavirus in Austria dove i contagi sono saliti a 1.843, e nel solo in Tirolo se ne registrano 437, motivo per cui è stato dichiarato zona protetta: il governatore Guenther Platter ha esteso le limitazioni agli spostamenti su tutti i 279 Comuni del land. Le località limitrofe potranno solo essere raggiunte, se nel proprio paese non ci sono negozi, farmacie oppure medici.

