Coronavirus: volare durante il Covid-19, i consigli di Alitalia [VIDEO]

18 Marzo 2020 19:01

Emergenza Coronavirus, volare durante il Covid-19: i consigli di Alitalia, i dettagli

“La situazione che stiamo vivendo ci tocca tutti nel profondo e in questi giorni così difficili desideriamo farti sapere che ci siamo”, è quanto comunica Alitalia. “Fin dalla dichiarazione di stato di emergenza -prosegue la compagnia- abbiamo avviato tutte le procedure di sicurezza in coordinamento con i responsabili dell’emergenza sanitaria nazionale garantendo, con il massimo impegno, la mobilità nazionale e internazionale anche con voli speciali per facilitare il ritorno in Italia di migliaia di connazionali che si trovano all’estero“.

ASSISTENZA E CAMBIO VOLO

“Ci scusiamo – sottolinea Alitalia- per le difficoltà che stai avendo nel contattare il Customer Center dovute all’elevato numero di chiamate in entrata. Se hai bisogno di cambiare la tua prenotazione, ti invitiamo a farlo solo se la data del tuo volo è entro i prossimi 3 giorni, per consentirci di supportare prima le richieste più urgenti. Ricorda che hai tempo fino al 31 maggio per cambiare il tuo biglietto e sarà possibile farlo anche successivamente alla partenza del volo”.

VOLARE SICURI DURANTE IL COVID-19

“Siamo molto attenti a preservare la salute di tutti i nostri passeggeri e del nostro personale”, evidenza Alitalia.

CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI AEROPORTI LINATE E FIUMICINO

Alitalia informa di alcuni cambiamenti decisi dalle Autorità aeroportuali, sugli aeroporti di Roma e Milano:

A seguito della chiusura temporanea dell’aeroporto di Linate, dal 16 marzo tutti i voli nazionali da/per Milano sono stati trasferiti al Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa.

Dal 17 marzo, il Terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino è temporaneamente chiuso. Tutti i voli arriveranno e partiranno dal Terminal 3. Per tutti i dettagli operativi clicca qui.

RESTRIZIONI SUI VOLI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

A causa del protrarsi della situazione di emergenza, i voli e gli ingressi in diverse Regioni e Paesi, potrebbero subire delle limitazioni. Per tutti i dettagli e gli aggiornamenti clicca qui.

LA TUA SICUREZZA A TERRA E IN VOLO È DA SEMPRE LA NOSTRA PRIORITÀ

Per questo Alitalia lavora ogni giorno, con ogni mezzo, in coordinamento con le Autorità sanitarie e continueremo a farlo, per permetterti di viaggiare con la massima tranquillità e tenerti costantemente aggiornato sulla situazione.

Per tutte le informazioni relative alle azioni pres e da Alitalia in merito al Covid-19, puoi cliccare qui.



Valuta questo articolo