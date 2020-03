Coronavirus, arriva la conferma: da domani al 15 marzo scuole chiuse in tutt’Italia

4 Marzo 2020 18:20

Coronavirus, Azzolina conferma la chiusura delle scuole da domani

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, nel corso di una conferenza stampa con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a palazzo Chigi, ha annunciato la sospensione dell’attivita’ didattica nelle scuole da domani. “Per il governo non e’ stata una decisione semplice, abbiamo aspettato anche il parere del Comitato tecnico-scientifico e abbiamo deciso di sospendere l’attivita’ didattica fuori dalla zona rossa da domani e fino al 15 marzo“, ha affermato. Azzolina ha inoltre aggiunto: “So che e’ una decisione d’impatto ma mi impegno affinche’ il servizio pubblico essenziale venga fornito seppur a distanza a tutti gli studenti“.

Coronavirus, Castelli sulle scuole chiuse: “al lavoro per i genitori”

“Ci stiamo muovendo con la massima celerita’ e determinazione a tutela dei lavoratori pubblici e privati. E’ in fase di definizione una norma che prevede la possibilita’ per uno dei genitori, in caso di chiusura delle scuole, di assentarsi dal lavoro per accudire i figli minorenni. Ne ho gia’ parlato con il Ministro Gualtieri e gli altri Ministri competenti: faremo tutto quello che e’ necessario per ridurre al massimo i disagi“. Cosi’ il viceministro all’Economia Laura Castelli dopo la decisione di chiudere le scuole per l’emergenza Coronavirus.

Coronavirus, Conte: “stop delle scuole dopo valutazione degli scenziati”

“Questa mattina ci siamo riuniti con tutti i ministri” ma “ci siamo lasciati senza una decisione” sulle scuole. Per questo far uscire la notizia e’ stata una cosa “completamente improvvida”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando a Palazzo Chigi. C’e’ stato dunque “un approfondimento tecnico scientifico per avere tutti gli elementi di valutazione sulle scuole alla luce della crisi epidemiologica in corso” e la decisione e’ stata presa poco fa, ha spiegato il presidente del Consiglio.

