Coronavirus, Conte: “quarantena non durerà fino a 31 luglio, ne usciremo molto prima”. Più poteri alle Regioni e sanzioni più pesante per i trasgressori

24 Marzo 2020 18:48

Coronavirus, conferenza stampa del premier Conte per aggiornare il Paese su quanto deciso dal Consiglio dei Ministri

Il Premier Conte sta tenendo una conferenza stampa a Palazzo Chigi per aggiornare il Paese su quanto deciso dal Consiglio dei Ministri.

Coronavirus, Conte: “introdotta una multa da 400 a 3 mila euro”

“Abbiamo introdotto una multa da 400 a 3.000 euro, alla contravvenzione attualmente prevista si sostituisce questa multa“. Lo afferma in conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte illustrando il nuovo decreto varato dal Consiglio dei ministri.

Coronavirus, Conte: “ogni 15 giorni riferirò in Parlamento”

“Ogni 15 giorni riferirò in Parlamento sulle misure adottate“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.

Coronavirus, Conte: “no fermo amministrativo se violazione compiuta con veicoli”

“La data del 31 luglio non è quella delle misure restrittive. Confidiamo di rimuoverle molto prima”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei ministri. Sulle sanzioni, poi, c’è una “multa da 400 euro a 3mila euro, ma qualora la violazione fosse compiuta con un veicolo la sanzione verrebbe aumentata fino a un terzo, dunque non c’è il fermo amministrativo“.

Coronavirus, Conte: “orgoglioso per reazione cittadini”

“Sono veramente soddisfatto e orgoglioso della reazione che i cittadini stanno avendo, nel rispettare le prescrizioni“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Le forze dell’ordine – ha aggiunto – fanno attento monitoraggio ma la stragrande maggioranza dei cittadini si sta conformando a queste nuove regole. Questo ci deve rendere tutti particolarmente orgogliosi. Ciascuno deve fare la propria parte per affrontare questa emergenza, vincere e poterci rialzare quanto prima. Se tutti rispettano le regole mettono in sicurezza se stessi e consentono a tutta la comunità nazionale di uscire da questa emergenza“.

Coronavirus, Conte: “approfitteremo del periodo per riflettere sui valori”

“E’ una prova durissima ci rendera’ migliori. Ognuno di noi sta riflettendo sulla propria vita e sulla scala di valori e questa e’ un’occasione per fermarsi per fare riflessioni che uno con il tran tran frenetico non riesce a fare. Ne approfitteremo per trarne il giusto insegnamento“. Lo afferma il premier Giuseppe Conte.

Coronavirus, Conte: “a noi cornice, le regioni possono adottare misure ulteriori”

“La disciplina di cornice ce la riserviamo noi come governo, ma lasciamo la possibilita’ alle regioni di fronte a specifiche situazioni, la possibilita’ di adottare anche misure ulteriori“. Cosi’ il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

Coronavirus, Conte: “carburanti e alimentari saranno garantiti”

“Mi auguro che non ci siano scioperi di sorta, il Paese non se lo può permettere. Mi rifornisco anche ai carburanti. Dobbiamo garantire l’approvvigionamento di tutti i servizi essenziali quindi posso assicurare che sarà garantita la filiera alimentare ma anche l’approvvigionamento del carburante“. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa in streaming da palazzo Chigi.

Coronavirus, Conte: “stiamo facendo aggiustamenti su attività produttive”

“Quando abbiamo adottato un provvedimento di chiusura delle attività produttive abbiamo avuto un confronto con sindacati e associazioni di attività imprenditoriali. Detto questo stiamo ancora lavorando con i sindacati perché decidere quali attività sono essenziali e quali no è difficile“.Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa in streaming da palazzo Chigi. “L’Italia non ha mai affrontato una situazione di questo tipo. Col senno di poi si può sempre fare meglio. Detto ciò stiamo facendo aggiustamenti“.

