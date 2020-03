Coronavirus, il Comitato scientifico del Governo propone di fermare lo sport per un mese

3 Marzo 2020 23:30

Il Comitato scientifico del Governo ha proposto di fermare tutte le manifestazioni sportive italiane per un periodo di 30 giorni per il Coronavirus

Grave emergenza Coronavirus in Italia. Condizionato anche lo sport. Il Governo potrebbe prendere decisioni drastiche: “Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro”. Sarebbe questa la proposta da parte del Comitato scientifico del Governo. Le misure saranno contenute in un nuovo Dpcm, a quanto si apprende, che andrà a sostituire quello adottato lo scorso 1 marzo e in scadenza domenica prossima. Le novità potrebbero essere effettive già nelle prossime 24-48 ore. Tra le misure messe a punto dal Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, lo stop a convegni e congressi.

