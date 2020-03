Coronavirus a Messina, gli ospiti della casa di cura “Come d’Incanto” sono in discrete condizioni: nessuna criticità, ecco gli aggiornamenti dal Covid Team

25 Marzo 2020 18:57

Su ospiti e personale sono stati eseguiti tutti i tamponi rinofaringei che verranno processati nel laboratorio del Policlinico di Messina: i risultati si attendono per domani

Sono tutti in discrete condizioni di salute gli ospiti della casa di cura di Messina “Come d’Incanto” rimasti presso la struttura e sottoposti alla ricognizione clinica condotta oggi presso dal Covid team coordinato dall’A.O.U. Policlinico “G. Martino” su input dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

“Secondo quanto riferito dall’unità speciale composta da medici, infermieri, fisioterapisti, oss e da uno psicologo del Sistema Sanitario Regionale, all’interno della struttura non si rilevano particolari criticità. Inoltre su ospiti e personale sono stati eseguiti tutti i tamponi rinofaringei che verranno processati nel laboratorio del Policlinico di Messina: i risultati si attendono per domani.

Intanto, secondo quanto previsto dalle linee guida dell’Unità di crisi sull’emergenza Coronavirus, all’interno della struttura per anziani si procederà alla riorganizzazione dei percorsi di assistenza, mentre il personale interno verrà integrato da operatori socio sanitari del Sistema sanitario regionale.

Il Covid Team dedicato alla casa di riposo agisce in coordinamento con l’A.O.U. Policlinico ‘Martino’ e con l’ASP di Messina. Apprezzamento va espresso per l’impegno profuso finora dagli operatori della casa di riposo, rimasti al fianco degli anziani in questi giorni“- si legge in una nota del Policlinico.

