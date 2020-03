Coronavirus, il Columbus Gemelli di Roma aggiunge 150 posti letto di terapia intensiva

6 Marzo 2020 16:05

Coronavirus, il Colombus Gemelli risponde all’emergenza: aggiunti 150 posti letto di terapia intensiva

Saranno aggiunti 150 posti letto in più di terapia intensiva negli ospedali del Lazio, nei prossimi giorni il Columbus Gemelli diventerà il secondo centro per il Covid-19 e ci sarà il raddoppio dei posti allo Spallanzani. E’ quanto previsto dall’ordinanza della Regione Lazio, per il potenziamento dell’attività del servizio sanitario. “Ci saranno nei prossimi giorni 150 posti letto in più di terapia intensiva dedicati al Covid, un numero che non ha pari in Italia”, ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Infine, oltre allo Spallanzani, primo hospital-Covid, il Columbus del Gemelli sarà il secondo hospital Covid della Regione Lazio.

Valuta questo articolo