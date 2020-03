22 Marzo 2020 12:03

Coronavirus a Reggio Calabria: primo caso accertato a Cittanova. Lo annuncia il sindaco Francesco Cosentino

“Un nostro concittadino è risultato positivo al test Covid 19 e, alla luce delle condizioni di salute, i sanitari hanno disposto la sottoposizione al regime di quarantena domiciliare obbligatoria. Sono stati assunti identici provvedimenti per le persone entrate in contatto con l’interessato”, è quanto annuncia il sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino. “Si rinnova, pertanto, la raccomandazione a non uscire di casa se non per comprovate ed urgenti necessità, come dispoto dai provvedimenti vigenti”, conclude.

Valuta questo articolo