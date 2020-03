Coronavirus: il Club Velico Crotone sospende tutte le attività sportive

10 Marzo 2020 12:26

Coronavirus: il Club Velico Crotone si adegua alle disposizioni del governo e sospende tutte le attività sportive, mentre quelle sociali erano state già sospese da tempo

“Il Club Velico Crotone, ovviamente, si adegua alle disposizioni del governo e sospende tutte le attività sportive, mentre quelle sociali erano state già sospese da tempo. Il nostro circolo ha atleti che si preparano per competizioni nazionali e internazionali e quindi, in teoria, potrebbe ‘giovarsi’ dell’eccezione prevista dal DPCM che sta entrando in vigore in queste ore. Ma non ci pare davvero il momento di distinguere e sottilizzare”. E’ quanto scrive in una nota Francesco Verri, Presidente del Club Velico di Crotone. “E’ l’ora della responsabilità e, così come abbiamo adottato finora tutte le prescrizioni e le misure suggerite, allo stesso modo rispettiamo rigorosamente il nuovo DPCM e la sua ratio. Al tempo stesso, abbiamo deciso di non ‘sprecare’ questo mese. Useremo questo lungo ‘stop’ per preparare il dopo-coronavirus. Stiamo avviando un’imponente opera di manutenzione ordinaria e straordinaria del circolo, delle sue attrezzature, dei suoi mezzi ma anche delle attrezzature dei nostri atleti per rendere la nostra società sportiva ancora più efficiente e sicura. Stiamo effettuando, inoltre, una programmazione dettagliata dell’attività dei prossimi mesi e dei prossimi anni. ‘Metteremo mano’ al sito, alla comunicazione, alle piattaforme di scambio con utenti e realtà gemellate e faremo tutto quello che non richiede contatti fisici ma ragionamento, ingegno, inventiva, fantasia. Quando l’emergenza finirà, perché finirà, saremo pronti a ripartire a razzo”, conclude.

