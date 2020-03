Coronavirus, Cipolla e Giannetto: “Comune di Messina sospenda i tributi locali”

13 Marzo 2020 17:06

Emergenza coronavirus a Messina, i consiglieri del gruppo Misto Cipolla e Giannetto chiedono la sospensione immediata della riscossione dei tributi, sulla scorta di quanto sta già accadendo nel resto delle città d’Italia

“Sospensione immediata della riscossione dei tributi locali”. A chiederla al sindaco di Messina sono i consiglieri comunali del gruppo misto Ciccio Cipolla e Serena Giannetto, alla luce della pandemia di Coronavirus in atto e delle misure restrittive decise a livello nazionale e locale.

“Chiediamo all’amministrazione e al sindaco, come già avviene da più parti, di sospendere i tributi locali per alleviare gli effetti della grave crisi economica che sta colpendo le attività produttive e i cittadini tutti”. “Noi ci siamo, tutti insieme ce la faremo”, dichiarano di due consiglieri.

