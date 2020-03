Emergenza Coronavirus nel Mondo: prosegue il calo di contagi in Corea del Sud, in Cina zero casi

23 Marzo 2020 09:01

Coronavirus, i dati nel Mondo: prosegue il calo di contagi in Corea del Sud, in Cina zero casi ma preoccupano quelli importati dall’estero

Sono sempre di più i casi di Coronavirus nel mondo: oggi si è raggiunta quota 340mila, mentre il numero dei decessi ha già superato la soglia delle 14.700 unità. I guariti sfiorano quota 99.000. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University. La Cina ha registrato nuovamente zero nuovi casi interni di Coronavirus, ma ancora decine di contagi importati. Il problema principale della Cina è diventato ora quello del blocco dei “casi di ritorno”, cioè importati dall’estero, saliti a 353. Diverse città hanno previsto misure stringenti per arginare il fenomeno dei contagi di ritorno. Per quanto riguarda invece la Corea del Sud, sono scesi a 64 i nuovi casi di Coronavirus registrati domenica nel Paese, contro i 98 di sabato. Il Giappone ha registrato ieri 5 nuove vittime per il coronavirus, il bilancio più alto dall’inizio dell’epidemia nel Paese. Sono almeno 413 le persone morte negli Stati Uniti a causa della diffusione del coronavirus: lo riporta la Cnn.

