Coronavirus: Cdm verso unico dl, stretta tribunali e potenziamento Ssn**

6 Marzo 2020 23:08

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, nel Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi sull’emergenza Coronavirus si sta valutando di accorpare in un unico decreto le misure con la stretta sui tribunali e quelle per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.

