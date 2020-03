Coronavirus in Calabria, a Catanzaro contagiati un medico e cinque infermieri del Pugliese-Ciaccio, sono entrati in contatto con un paziente risultato positivo

17 Marzo 2020 10:51

Coronavirus in Calabria: sono risultati positivi al test per il Covid-19 1 medico e 5 infermieri dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Si tratta di sanitari entrati in contatto con un paziente dializzato che è risultato contagiato

Salgono i numeri in Calabria dei contagiati da Coronavirus. Sono risultati infatti positivi al test per il Covid-19 un medico e cinque infermieri dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. I sanitari pare siano entrati in contatto con un paziente dializzato risultato positivo al tampone. Agli 89 positivi registrati ufficialmente in Calabria fino alle 17 di ieri, si aggiungono, i 6 sanitari del “Pugliese”, 7 casi positivi registrati a Reggio e 3 ricoverati nella ieri a Catanzaro. Il totale quindi è di 105 contagiati.

