Coronavirus, Catalfo: “ammortizzatori sociali fino a 5 miliardi, tutele a tutte le imprese anche con un solo dipendente”

12 Marzo 2020 19:23

Coronavirus, Catalfo: “Si va dalla Cig ordinaria oltre il tetto massimo alla Cig in deroga, che andrà a tutelare tutte le imprese anche con un solo dipendente”

Le risorse per gli ammortizzatori sociali saranno “il doppio rispetto a quello che avevamo ipotizzato all’inizio“, cioè saliranno a 5 miliardi, “perché con l’evoluzione” dell’epidemia “ci sono più imprese che avranno difficoltà”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo a Radio Radio, spiegando che “stiamo prevedendo gli ammortizzatori per 3 mesi, prorogabili”. Si va, ha confermato, dalla Cig ordinaria oltre il tetto massimo alla Cig in deroga “che andrà a tutelare tutte le imprese anche con un solo dipendente”.

Valuta questo articolo