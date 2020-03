6 Marzo 2020 15:14

Sono finiti in isolamento i familiari di Fabio Caserta: si sospetta un caso di coronavirus per alcuni parenti del tecnico nato a Melito di Porto Salvo

Nuovi casi sospetti di coronavirus colpiscono ogni ora l’Italia e questa volta potrebbero interessare un personaggio del mondo reggino. Secondo quanto riportato dal portale web cronachedellacampania.it, alcuni familiari di Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia, nativo di Melito Porto Salvo, si sarebbero recati in ospedale con forte tosse e leggera febbre. In attesa degli esiti che arriveranno nelle prossime ore, sono stati messi in isolamento, come prevede la prassi.

