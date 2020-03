Coronavirus: in Sicilia i contagi salgono a 7, ci sono 3 nuovi casi sospetti

2 Marzo 2020 19:51

L’assessore regionale alla Salute fa il punto sull’emergenza coronavirus. In Sicilia sale a 7 il numero dei contagiati e ci sono 3 nuovi casi sospetti. Due persone sono guarite

Sale a sette il numero dei casi di contagio da coronavirus in Sicilia. Oggi i nuovi casi accertati nei laboratori regionali della Sicilia sono stati dati in carico dal Dipartimento nazionale e, sempre oggi, sono emersi ulteriori tre casi sospetti, che domani saranno inviati al Dipartimento. Due persone sono guarite. Lo ha confermato l’assessore regionale siciliano alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza, poca fa incontrando i giornalisti. Dei tre casi sospetti “si tratta di tre persone per le quali non è indicato il ricovero in terapia intensiva, solo uno verrà ricoverato in ospedale”- ha specificato l’assessore.

Da quando è scoppiata la psicosi per il coronavirus, è nettamente diminuito l’accesso dei siciliani nei pronto soccorso degli ospedali della Regione. “Parliamo del 30 per cento degli accessi, questo vuol dire che quando si parla di accessi inappropriati si dice il vero“- ha affermato Razza. In Sicilia- ha proseguito l’assessore- “c‘è un’attenzione molto seria” sul coronavirus e “non ci sono ragioni di ulteriore preoccupazione“. Razza ha ribadito che sull’isola non è presente un focolaio autoctono: tutte le persone colpite dal virus sono state nelle zone di contagio in Lombardia o a contatto con soggetti provenienti dal focolaio lombardo.

La Regione siciliana ha chiesto al Governo nazionale “più letti di terapia intensiva“.”Sono certo – ha detto l’assessore – che da parte del Governo ci sia la condivisione e che le procedure per questi posti possano essere garantite in tempi brevi”.

