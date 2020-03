Coronavirus: Carfagna, ‘bonus di 250 euro per vacanze in Italia’

20 Marzo 2020 18:34

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Dobbiamo dare subito una prospettiva di ripresa ai nostri operatori turistici. Per questo, presenteremo un emendamento al decreto ‘Cura Italia’, che prevede un bonus fino a 250 euro a persona per tutti i connazionali che decideranno di trascorrere le proprie vacanze nel nostro Paese”. Lo annuncia Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

‘In questo modo -spiega- saranno aiutati sia gli operatori del turismo che i cittadini. I primi potranno beneficiare di maggiori presenze e introiti, i secondi avranno di fatto uno sconto sulla vacanza, che i lavoratori dipendenti potranno incassare già il mese successivo in busta paga, facendone richiesta al sostituto d’imposta”.

