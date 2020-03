Caos coronavirus, alta tensione nelle carceri di tutta Italia: detenuti sui tetti a San Vittore e al Pagliarelli di Palermo

10 Marzo 2020 12:10

Coronavirus, detenuti in rivolta contro lo stop dei colloqui con i familiari: è caos in tutta Italia

Non si placa l’ondata di rivolta dei detenuti. Nelle carceri di tutta Italia la tensione è altissima a seguito delle nuove direttive per scongiurare i rischi di contagio da coronavirus. A San Vittore, a Milano, una trentina di detenuti sono tornati sul tetto dell’istituto per protestare, la stessa cosa accade anche al Pagliarelli di Palermo. A darne notizia è il segretario generale del Sappe Donato Capece. Proteste in corso anche a Campobasso e Matera, dove i detenuti battono alle sbarre, come hanno fatto ieri ad Udine e in altri penitenziari del Friuli Venezia Giulia. Per far fronte al malcontento ieri negli istituti penitenziari di Tolmezzo e Udine, riferisce il segretario del Sappe, i direttori hanno concesso i colloqui di persona tra detenuti e familiari, mantenendo la distanza precauzionale di due metri. Parenti in protesta anche ieri sera a Messina davanti al carcere di Gazzi.

