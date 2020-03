Coronavirus: Caparini, ‘mascherine chirurgiche ok, ordinati 2,5 mln’ (2)

3 Marzo 2020 20:56

(Adnkronos) – I ventilatori polmonari sono “attrezzature di difficile reperibilità”. Per fare un esempio, ha spiegato Caparini, “in questo periodo di emergenza è stato ordinato un numero di dispositivi pari a quelli che Regione Lombardia ordina in 3 anni”.

Di conseguenza, “anche per le aziende produttrici è difficile produrre nei quantitativi richiesti, ci vorranno circa 45 giorni”.

Finora, “sono stati investiti in tutto 47 milioni di euro per gli acquisti, tra questi 13 milioni di euro arrivano dalla Protezione Civile, il resto dalle casse di Regione Lombardia. A questi aggiungo i 10 milioni per il reclutamento del personale: 100 medici e 200 infermieri”.

