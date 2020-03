Coronavirus: Camera, ‘commissioni in aula Montecitorio o in sala Mappamondo’**

19 Marzo 2020 14:12

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Per garantire la distanza di sicurezza, la capigruppo di Montecitorio ha stabilito che le riunioni delle commissioni si svolgeranno o nell’aula della Camera dei deputati o in altri spazi adeguati come la sala in cui si svolgono le conferenze dei presidenti dei gruppi o in alternativa la Sala del Mappamondo. Anche il presidente Roberto Fico lo ha sottolineato nel suo post su Fb: “Le commissioni si riuniranno in spazi più ampi al fine di rispettare la distanza tra le persone e tutelare così la salute dei deputati e dei dipendenti di Montecitorio”.

Valuta questo articolo