Emergenza Coronavirus in Calabria, la proposta del Corecom: “Wi-Fi gratuito su tutto il territorio regionale”

16 Marzo 2020 10:44

Coronavirus in Calabria, Rotta: “a seguito della grave allerta sanitaria in corso, abbiamo rilevato la necessità da parte della popolazione della nostra Regione di utilizzare una elevata quantità di servizi che si ripercuotono sul consumo di traffico dati. Proponiamo il Wi-Fi gratuito su tutto il territorio regionale”

“A seguito della grave allerta sanitaria in corso, abbiamo rilevato la necessità da parte della popolazione delle nostre Regioni di utilizzare una elevata quantità di servizi che si ripercuotono sul consumo di traffico dati. Studenti, professionisti, ma anche intere famiglie e lavoratori dipendenti sono costretti per un periodo di tempo ancora ignoto, all’interno delle proprie abitazioni”. E’ quanto scrive in una nota il Dott. Giuseppe Rotta, Presidente Corecom Calabria. “Questa condizione obbliga tutti -prosegue- senza distinzione di classe sociale, fascia d’età o provenienza geografica, ad accedere a servizi informativi, economici, didattici, professionali. Una necessità alla quale dobbiamo saper trovare nell’immediato una soluzione. Per questa ragione, chiediamo di individuare insieme alle compagnie telefoniche e di comunicazione, ed eventualmente con le associazioni dei consumatori, soluzioni che consentano a tutti gli utenti di poter accedere a formule che eliminino il “traffico extra soglia”. I Corecom italiani sono a disposizione con le loro competenze”. L’appello concordato tra i Presidenti del Coordinamento nazionale dei Corecom d’Italia, su proposta del presidente del Corecom Piemonte e coordinatore nazionale dei presidenti Corecom d’Italia, è stato già indirizzato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per lo Sviluppo Economico, al Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, al Ministero per l’Istruzione, alla Commissione Parlamentare competente e all’Agcom. L’On. Presidente della Giunta Regionale ed i Sindaci delle maggiori città della Regione Calabria sono invitati a farsi parte attiva per il raggiungimento di tale obiettivo”, conclude.

Valuta questo articolo