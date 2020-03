Coronavirus in Calabria: tre casi di positività a Serra San Bruno

22 Marzo 2020 21:46

Coronavirus in Calabria: oggi tre casi positivi a Serra San Bruno, salgono a 17 in totale i contagiati in provincia di Vibo Valentia

Sono stati registrati tre casi di positività al Coronavirus nel pomeriggio a Serra San Bruno. Si tratta dei parenti di un uomo che era già stato contagiato dal virus: in particolare della moglie, del figlio e del fratello del capofamiglia. E’ invece negativo un terzo figlio, anche lui sottoposto al tampone. Dall’Asp hanno inoltre fatto sapere che a breve verranno effettuati altri tamponi nei confronti degli operatori sanitari che hanno operato al pronto soccorso dell’ospedale di Serra San Bruno e che hanno frequentato gli ambienti in cui l’uomo ha sostato, in attesa di accertamenti. Ieri proprio il pronto soccorso che il reparto di Dialisi del nosocomio della città della certosa sono stati sanificati dal personale del dipartimento di prevenzione. Con questi altri tre casi sale dunque a 17 il numero degli abitanti contagiati dal Covid-19 in provincia di Vibo Valentia confermati dal dipartimento di prevenzione dell’Asp provinciale dall’inizio dell’epidemia.

Valuta questo articolo