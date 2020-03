Emergenza Coronavirus: “in Calabria aumentare i posti in terapia intensiva”

4 Marzo 2020 22:24

Sapia: “l’emergenza nazionale relativa alla diffusione del Coronavirus richiede l’aumento immediato dei posti pubblici di terapia intensiva sul territorio della Calabria, che sulla carta ne ha circa 130, ma di fatto ancora meno”

“L’emergenza nazionale relativa alla diffusione del Coronavirus richiede l’aumento immediato dei posti pubblici di terapia intensiva sul territorio della Calabria, che sulla carta ne ha circa 130, ma di fatto ancora meno”. E’ quanto scrive su facebook il deputato del M5S Francesco Sapia. “Insieme alla collega Dalila Nesci – prosegue- ho inviato una lettera di proposte a tutte le istituzioni interessate, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus in Calabria, una regione che, in ambito sanitario, fatica a fronteggiare l’ordinario. Ora è necessario lottare con ciò che abbiamo e col supporto di tutte le istituzioni coinvolte”, conclude

