Coronavirus in Calabria, Callipo incalza Santelli: “quanti posti di Terapia intensiva avremo entro fine marzo?”

21 Marzo 2020 15:45

“Siamo certi che la Task Force istituita dalla Regione stia facendo di tutto per prevenire un eventuale picco di contagi da Coronavirus e garantire adeguata assistenza sanitaria in Calabria, ma proprio per non lasciare nulla di intentato, mossi dalla volontà di dare un contributo e di informare correttamente i calabresi sulle misure che si stanno adottando, abbiamo depositato in Consiglio regionale un’interrogazione a risposta scritta rivolta alla presidente della Regione Jole Santelli». È quanto dichiarano i consiglieri regionali di “Io resto in Calabria” Pippo Callipo, Graziano di Natale e Marcello Anastasi. “È utile – proseguono i tre consiglieri regionali – che i calabresi sappiano, innanzitutto, quanti dei posti letto di Terapia intensiva finora annunciati siano già operativi in termini di dotazioni strumentali e personale e quanti ce ne saranno entro la fine del mese di marzo, nonché quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare per far sì che il personale del Servizio sanitario regionale abbia a disposizione nel più breve tempo possibile tutti i dispositivi di protezione necessari ad affrontare un eventuale aumento di persone contagiate. Inoltre – aggiungono i tre consiglieri regionali di “Io resto in Calabria” – nella stessa interrogazione chiediamo alla presidente della Regione quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare per avere subito a disposizione della Regione, in caso di necessità, le strutture, gli strumenti (ambulanze comprese) e il personale della sanità privata. Il comma 3 dell’art. 3 del Decreto legge “Cura Italia”, infatti, dispone che le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle Regioni o delle Aziende sanitarie “mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Infine – concludono Callipo, Di Natale e Anastasi – sarebbe utile sapere se sia stata valutata l’istituzione di un Centro regionale unico anti Covid-19 e, in tal caso, se sia stata valutata l’opzione di utilizzare il Policlinico Mater Domini, come suggerito pubblicamente da diversi professionisti del settore, o se sia stata considerata la possibilità di rendere fruibile uno o più padiglioni della struttura, di proprietà dell’Asp di Catanzaro, dell’ex ospedale psichiatrico che si trova nel territorio di Girifalco”.

