12 Marzo 2020 15:41

Coronavirus, Salvini: “se aggredisce Calabria e Sicilia c’è da farsi il segno della croce. Lì la sanità non ha i numeri, non ha la forza di quelle della Lombardia o del Veneto”

“Quello che stiamo facendo, che stanno facendo i Governatori al Nord, è per tutti”. Così il leader della Lega in diretta Facebook, Matteo Salvini. “Non è un problema milanese il virus –prosegue– o veneto, o torinese: se questo virus arriva in forza in Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Basilicata o Molise – Dio non voglia! – dove la sanità non ha i numeri, non ha la forza di quelle della Lombardia o del Veneto, c’è da farsi il segno della croce. Ma non si può solo sperare che la Vergine Maria guardi giù questo povero, piccolo, grande Paese”, conclude.

Valuta questo articolo