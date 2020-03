Coronavirus, l’appello di Jole Santelli: “non scendete in Calabria, la nostra sanità non può reggere un’emergenza sanitaria” [VIDEO]

8 Marzo 2020 22:30

Coronavirus, l’appello di Jole Santelli: “non scendete in Calabria. E’ un momento difficile per tutta Italia, serve la collaborazione di tutti”

In un video messaggio postato sulla sua pagina facebook, il presidente della giunta regionale della Calabria, Jole Santelli, lancia un chiaro appello ai cittadini calabresi che vivono al Nord, nelle zone maggiormente colpite dal Coronavirus: “evitate di scendere in Calabria. La regione rischia seriamente un tracollo sanitario in caso di emergenza: la nostra sanità non è come quella della Lombardia, paghiamo anni di commissariamento e di tagli”. “E’ un momento difficile per tutto il Paese. Questa notte abbiamo avuto momenti tragici, con numerose persone che hanno preso d’assalto i mezzi di trasporto per tornare al Sud, assumendosi una grande responsabilità”, prosegue Santelli. La neo presidente chiede “la collaborazione di tutti e di prendere le giuste precauzioni. Serve in questo momento un grande senso di responsabilità. Uniti ce la faremo”, conclude.

