Emergenza Coronavirus in Calabria, Santelli incontra le forze politiche regionali: “fare fronte comune per dare sicurezza ai calabresi”

12 Marzo 2020 21:21

“È stato un confronto serio e costruttivo quello che si è tenuto oggi con tutte le forze politiche regionali, per discutere l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e per condividere le misure da adottare”, è quanto afferma la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Hanno partecipato: Pippo Callipo (Io resto in Calabria), Nicola Irto (PD), Libero Notarangelo (PD), Walter Rauti (Lega), Francesco Talarico (Udc); presenti in collegamento telefonico Francesco Aiello (5Stelle), Wanda Ferro (FdI) e Carlo Tansi (Carlo Tansi Presidente). È emersa la necessità, attraverso una politica condivisa, di fare fronte comune all’emergenza per dare sicurezza ai calabresi. Successivamente a quanto verrà stabilito dal Governo, sarà necessario l’intervento regionale, attraverso una rimodulazione dei fondi PAC e POR. È già iniziata, infatti, l’interlocuzione con il Governo e la Commissione Europea, per una applicazione più flessibile degli aiuti di stato. Tra gli altri, Pippo Callipo ha chiesto particolare attenzione alle imprese e al settore produttivo, mentre Nicola Irto, oltre a soffermarsi sulle problematiche dell’emergenza sanitaria, ha chiesto che venga considerata anche l’emergenza economica. “Ho apprezzato molto lo spirito costruttivo emerso dalla riunione che, d’altronde, ho constatato nell’interlocuzione costante che sto avendo con tutte le forze politiche e con tutti i consiglieri regionali. L’unità della politica, in un momento particolarmente serio della nostra regione e del nostro Paese, è un importante segnale di serietà. Ci sono momenti in cui è necessario essere tutti coesi e senza protagonismo, nell’interesse della Calabria e dei calabresi”. Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria a margine dell’incontro.

