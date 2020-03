Emergenza Coronavirus in Calabria: “sospese tutte le attività ambulatoriali non urgenti”

10 Marzo 2020 18:19

Calabria, Santelli: “nel pomeriggio di oggi ho firmato una nuova ordinanza che integra quella emanata negli scorsi giorni in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza Coronavirus”

“Nel pomeriggio di oggi ho firmato una nuova ordinanza che integra quella emanata negli scorsi giorni in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza Coronavirus”. Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. “Nello specifico l’ordinanza prevede la sospensione di tutte le attività ambulatoriali erogate dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, incluse le strutture private accreditate, fino al 3 aprile 2020. In questo provvedimento non sono incluse le prestazioni ambulatoriali urgenti, quelle di dialisi, di radioterapia e quelle oncologiche e radioterapiche. Sono sospese le attività in intramoenia e i ricoveri programmati, dunque non quelli urgenti, sia chirurgici che medici. Tutte le strutture pubbliche e private accreditate procederanno a riprogrammare le attività ambulatoriali e di ricovero e ad avvisare gli utenti interessati”, conclude.

