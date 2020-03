Coronavirus in Calabria, Santelli: “pronta anche una task force per affrontare le ricadute negative sulla nostra economia”

9 Marzo 2020 18:20

Coronavirus in Calabria, Santelli: “pronta anche una task force per affrontare tempestivamente anche le ricadute negative del virus sulla nostra economia”

“Dopo aver affrontato l’emergenza Coronavirus nella nostra regione dal punto di vista sanitario, offrendo linee guida e soluzioni organizzative alle strutture che in prima linea fronteggiano contemporaneamente il quotidiano e lo straordinario, sarà attivata una task force per affrontare tempestivamente anche le ricadute negative del virus sulla nostra economia“. Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. “La task force sarà istituita con decreto presidenziale e coinvolgerà, oltre che tutte le rappresentanze del mondo del lavoro e dell’impresa, anche i direttori generali dei dipartimenti regionali interessati al fine di elaborare, ove possibile, interventi diretti utilizzando le risorse comunitarie e nazionali disponibili. Vogliamo che questo tavolo diventi sede di un confronto permanente per lo studio e la ricerca di soluzioni condivise, a sostegno dei comparti che vi partecipano e che stanno subendo le conseguenze di questo periodo di crisi. Siamo convinti, infatti, che solo un confronto serrato potrà permetterci di individuare in modo chiaro le principali sfide da affrontare. Non solo: la task force ci presenterà forti, coesi e con richieste mirate al tavolo nazionale, rispetto alle misure anti-crisi annunciate nei giorni scorsi“, conclude.

