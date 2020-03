16 Marzo 2020 17:35

Emergenza Coronavirus in Calabria: 19 eletti chiedono un nuovo rinvio del consiglio regionale: non ci sarebbero le condizioni di sicurezza all’interno di Palazzo Campnella

Sarebbe in dubbio il primo consiglio regionale della nuova legislatura. Infatti, starebbe per nascere un documento politico di 19 consiglieri regionali eletti per chiedere il rinvio della prima assemblea regionale prevista per il 18 marzo a causa dell’emergenza Coronavirus. La preoccupazione di questi rappresentanti politici è quella di assicurare le condizioni di sicurezza all’interno di Palazzo Campanella a Reggio Calabria per questo si chiederà un rinvio.

