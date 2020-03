Emergenza Coronavirus in Calabria: attivato sul sito della Regione il censimento sugli arrivi delle persone dalle zone a rischio

8 Marzo 2020 20:11

Coronavirus, Santelli: “è attivo sul sito istituzionale della Regione Calabria una scheda censimento per il monitoraggio dei rischi da Covid-19”

“È attivo sul sito istituzionale della Regione Calabria una scheda censimento per il monitoraggio dei rischi da Covid-19. È possibile trovarla al seguente link: http://emergenzacovid.regione.calabria.it/”. E’ quanto comunica Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. “Invitiamo chiunque arrivi in Calabria -prosegue- o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico a compilarlo. Questo ci permette di creare, nel rispetto della privacy, un database e monitorare il flusso degli arrivi, le località di destinazione e lo stato di salute delle persone interessate”, conclude.

Valuta questo articolo